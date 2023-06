La minute insolite : 1 homme sur 8, de moins de 35 ans a déjà apporté un préservatif à un enterrement

Selon une étude menée par la marque de préservatifs Trojan, près d’un homme sur huit âgé de 35 ans ou moins admet avoir apporté un préservatif à un enterrement, "au cas où"…

L’enquête en ligne, menée auprès d’environ 2000 Américains âgés de 18 à 35 ans, nous révèle également qu’un millénial sur quatre (c’est-à-dire les personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990) a déjà apporté un préservatif à une réunion d’anciens élèves.

Plus généralement, l’étude révèle que 77% des adultes âgés de 18 à 35 ans pensent que les hommes et les femmes devraient avoir la même responsabilité en matière de protection. 78% des hommes préféreraient être responsables du port du préservatif plutôt que de faire pression sur leur partenaire pour qu’elles aient recours à un moyen de contraception. 52% des femmes préféreraient que leur partenaire porte un préservatif plutôt que de prendre la pilule (bien que la pilule ne protège pas des MST).

Enfin, on apprend qu’environ la moitié des personnes interrogées (52%) conservent des préservatifs sur leur table de chevet. Ce qui en fait l’endroit le plus populaire pour les femmes (57%), tandis que le portefeuille est l’endroit le plus populaire pour les hommes (52%). Bien plus pratique, surtout en cas d’enterrement…