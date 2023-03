La minute historique : voici les 10 anecdotes les plus populaires

Chaque dimanche, la RTBF vous propose dans sa minute historique une anecdote incroyable mais vraie, et souvent peu connue. Après plus d’une trentaine d’articles, voici une séance de rattrapage avec les anecdotes les plus populaires. Parfait pour briller en société et épater vos proches.

Mais ce n’est pas tout. Découvrez également l’origine du snobisme, pourquoi les couteaux aux bouts arrondis étaient une idée de Richelieu, ou encore comment Superman s’est attaqué au Ku Klux Klan.