La minute historique : utiliser une fourchette fut un temps considéré comme un sacrilège

Difficile de l’imaginer de nos jours, mais l’arrivée de la fourchette fut une véritable révolution.

L’objet, qui fut popularisé sous sa forme actuelle au 11e siècle en Italie, était non seulement très onéreux, mais surtout très mal vu par l’Église. En effet, les fourchettes étaient détestées par l'Église, qui prétendait que Dieu avait créé les humains avec des doigts afin qu'ils puissent toucher et manger la nourriture de Dieu.

La désapprobation de l'Église n'a pas empêché les gens de produire des fourchettes en or et en argent que les familles aisées de Toscane, qui ne voulaient plus manger avec les mains.