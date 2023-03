La minute historique : Ulysses S. Grant fut le premier président des Etats-Unis arrêté par la police

Depuis quelques jours, Donald Trump prétend qu'il sera prochainement arrêté, suite à l’affaire de paiement en 2016 visant à acheter le silence d’une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une liaison. Et si, pour l’instant, le 45e président des Etats-Unis est toujours en liberté, il peut toujours se rassurer en se disant qu’en cas d’arrestation, il ne sera pas le premier président à être embarqué par la police.

En effet, le premier (et dernier jusqu’à présent) président arrêté fut Ulysses S. Grant, le 18e président des Etats-Unis. Grant était un fan de courses de chevaux, et son arrestation est directement liée à cette passion. Nous sommes en 1872, et le Président, sur son cheval, traverse une rue à toute vitesse. Un policier, William West, l’arrête, et lui indique qu’il va beaucoup trop vite. Le président promet de ralentir, mais recommence dès le lendemain.

Grant est alors arrêté, et emmené au commissariat, où il devra payer une caution de 20 dollars. De nos jours, on imagine que le policier aurait eu à justifier sa décision, mais à l’époque, tout le monde, Grant en premier, reconnaît qu’il a eu raison d’arrêter le prédisent. Celui-ci déclara d’ailleurs : “je sais que j'ai fait un excès de vitesse. Vous deviez m'arrêter. Ne vous sentez pas mal à propos de ça.”