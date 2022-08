La minute historique : selon le Pape Grégoire IX, les chats étaient les serviteurs du diable

Si le chat fut un temps vénéré, notamment dans l’Egypte Antique, sa popularité n’était pas la même sous le Pape Grégoire IX.

En effet, dans une bulle pontificale émise par le pape en 1233, baptisée Vox in Rama, on y apprend que les chats étaient perçus comme des instruments du diable. Une chasse aurait alors organisé, afin d’éradiquer les chats d’Europe, et en particulier les chats noirs.

Du moins, c’est ce que l’histoire aurait retenu au fil des siècles, les preuves d’une véritable chasse aux chats n’étant pas certaines à 100%. D’autant que pour certains, cette chasse aurait conduit à la Peste noire, ce qui semble un peu trop gros. En effet, des rumeurs expliquent que la disparition des chats aurait provoqué la prolifération des rats, ce qui aurait ensuite déclenché la peste bubonique.

Mais chasse aux chats ou pas, il y a malgré tout un fond de vérité dans cette histoire. Vox in Rama fut “le premier texte ecclésiastique officiel qui affirme la réalité de cérémonies maléfiques secrètes organisées par des hérétiques avec la participation du Diable”, et son influence reste énorme, notamment lors des chasses aux sorcières.