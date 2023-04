La minute historique : pourquoi l’éradication des moineaux par Mao a favorisé la famine en Chine ?

Mais en réalité, l’éradication des moineaux engendra un autre problème de taille. Les oiseaux, qui étaient visés en raison de leur consommation présumée des céréales du pays, furent systématiquement chassés. Les nids furent détruits et tout oiseau trouvé était tué, ce qui forçait les survivants à quitter leur habitat naturel, à la recherche de zones plus sûres.

Seulement voilà, les moineaux sont utiles en tant que prédateurs naturels de nombreux insectes, dont les criquets. Et vu que les criquets ne figuraient pas sur la liste de Mao (tout simplement car les moineaux mangeaient les criquets en même temps que les céréales), l'élimination des oiseaux en tant que prédateurs aura un effet dévastateur pour le pays.

Un an après le lancement de "la campagne des quatre nuisibles", 15 à 55 millions de personnes ont perdu la vie, à cause de la production du riz qui était limitée, et en proie à de la corruption. En 1960, les criquets ont naturellement envahi les cultures de riz, limitant l'approvisionnement alimentaire et provoquant une famine dans le pays.

Résultat ? La Chine a dû importer 250.000 moineaux pour mettre fin à ce désastre écologique et humain.