La minute historique : pendant 20 ans, le tir à la corde fut une épreuve olympique

Les Jeux Olympiques étaient-ils plus fun par le passé ? On se pose la question, quand on sait notamment que la littérature, la musique, la sculpture, la peinture et l’architecture étaient des épreuves olympiques jusqu’en 1948.

Et ce ne sont malheureusement pas les seules épreuves abandonnées. En effet, le tir à la corde, un jeu de force qui consiste à tirer sur une corde afin d’attirer l’équipe adverse dans son camp et ainsi remporter la partie, était pratiqué aux Jeux Olympiques.

Aujourd’hui, ce jeu (dont on trouve des traces jusqu’au VIIIe siècle avant Jésus-Christ) est plutôt pratiqué par des enfants. Mais entre 1900 et 1920, il pouvait vous faire gagner une médaille olympique. Les Anglais étaient d’ailleurs très doués, avec pas moins de 5 médailles remportées sur quatre éditions des JO. La Belgique était également bien classée, en sixième position, avec une médaille de bronze remportée en 1920, lors des Jeux Olympiques d’été organisés à Anvers.