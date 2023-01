La minute historique : Nikita Khrouchtchev rêvait de visiter Disneyland

1959, En visite aux Etats Unis, Premier Secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de l’Union Soviétique enchaîne les rendez-vous, accompagné de sa femme, son fils, ses deux filles, son beau-fils et pas moins de 54 autres personnes (dont des conseillers, des gardes du corps et des traducteurs).

Khrouchtchev croise alors Frank Sinatra et Shirley McLaine sur le tournage d’un film; dîne avec Elizabeth Taylor, Judy Garland, Kim Novak et tout le gratin hollywoodien; et rencontre même Marilyn Monroe. Mais ce qui intéresse le plus le Secrétaire du Parti Communiste, c’est une petite souris aux grandes oreilles.

Mais Khrouchtchev n’aura pas l’occasion de se rendre dans le parc d’attractions. Officiellement, on lui explique qu’il sera impossible d’y garantir sa sécurité. Officieusement, c’est le papa de Mickey en personne, Walt Disney, qui se serait opposé à la venue du communiste. Comme quoi, “l'endroit le plus joyeux du monde” ne l’était pas pour tout le monde.