La minute historique : les premiers cow-boys ne portaient pas de "chapeau de cow-boy”

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les premiers cow-boys ne portaient pas de stetson, ce chapeau qui leur est pourtant associé.

En effet, les premiers cow-boys portaient plutôt des chapeaux melon, qu’on qualifiait même à l’époque de “chapeau qui a gagné l’Ouest” pour sa popularité. Mais pourquoi les cow-boys préféraient le chapeau melon ? Eh bien tout simplement car il tenait mieux sur la tête, et s’envolait moins lors d’une course à cheval.

Même les hors-la-loi de l’époque, comme les célèbres Butch Cassidy et Billy the Kid, avaient opté pour un chapeau melon. L’utilisation du stetson, plus grand et avec des bords plus larges (ce qui risquait non seulement de s’envoler plus facilement, mais également de gêner lors d’un lancer de lasso) fut surtout popularisée par Hollywood.

Visuellement, un stetson est effectivement plus cool. Et les nombreux westerns tournés à Hollywood imposèrent, film après film, celui qu’on appelle également le “cattleman hat.”