Avant de signer de son propre nom des romans aussi célèbres qu’Orgueil et Préjugés; Emma ou Persuasion, Jane Austen a débuté sa carrière avec Sense and Sensibility, publié en 1811.

Mais le roman, publié en français en 1945 sous le titre Raison et Sentiments, n’était pas signé Jane Austen. Sur la première page, on pouvait en effet lire : “Sense and Sensibility, un roman en trois volumes, signé par une dame.”