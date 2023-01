La minute historique : le nylon, une matière patriotique ?

Tout le monde connaît le nylon, une invention textile très pratique, mais connaissez-vous l’origine de son nom, et ses relents racistes ?

En effet, l’acronyme nylon a, dans les années trente, été détourné afin d’attaquer les Japonais et leur soie naturelle, qui allait être fortement concurrencée. Nylon est devenu alors une manière détournée de dire Now You Lose Old Nippons, Now You're Lost Old Nippons ou Now You Lousy Old Nippons. Soit Maintenant vous avez perdu les vieux Nippons, Maintenant vous êtes perdus les vieux Nippons ou Sales Nippons.

La popularité de ces acronymes était telle que Du Pont, l’entreprise qui a popularisé le nylon, a publié quelques années plus tard un démenti dans un journal japonais. Non, nylon n’était pas un acronyme raciste. Et à vrai dire, personne ne sait vraiment d’où vient ce mot.

Serait-il la contraction de New York - Londres (NY-LON) ? Reprendrait-il les initiales des épouses de cinq chimistes de l’entreprise Du Pont (Nancy, Yvonne, Louella, Olivia et Nina) ? Ou était-il un dérivé de “No Run”, une façon de dire que la matière ne s’effilait pas ? Difficile à dire. Mais ce qui est certain, c’est que la popularité de cette matière “solide comme l'acier et délicate comme une toile d'araignée” ne s’est jamais démentie.