La minute historique : le fils d’Abraham Lincoln n’avait vraiment pas de chance

Né en 1843, Robert Todd Lincoln est le premier fils du Président Abraham Lincoln et de Mary Todd Lincoln. Et le seul des quatre enfants du couple à atteindre l’âge adulte (les trois autres sont morts durant leur enfance ou à l’adolescence).

Mais par la suite, Robert Todd Lincoln aura moins de chance. En effet, celui qui fut membre du Parti Républicain, et secrétaire à la Guerre sous le président James Garfield, a assisté de près ou de loin à pas moins de trois assassinats présidentiels.

Le premier est le plus connu : celui de son père, au Ford's Theatre, lorsqu’Abraham Lincoln fut assassiné par John Wilkes Booth en pleine représentation d’une pièce. Robert Todd n’était pas présent dans le théâtre, mais se trouvait à proximité, à la Maison Blanche.

Seize ans plus tard, il assiste à l’assassinat du Président James Garfield par Charles J. Guiteau, à la gare de Sixth Street à Washington. Enfin, en 1901, Robert Todd Lincoln est invité par le Président William McKinley à l'Exposition panaméricaine de Buffalo à New York. Ce jour-là, le Président est abattu par un certain Leon Czolgosz. Le fils d’Abraham Lincoln se trouvait à l’extérieur du bâtiment lors de la fusillade. Mais ce fut la coïncidence de trop.

Par la suite, Robert Todd Lincoln refusera toute invitation, de peur de porter la poisse. "Non, je n'y vais pas, et ils feraient mieux de ne pas me demander, car il y a une certaine fatalité à propos des fonctions présidentielles lorsque je suis présent", déclarera Robert Todd. Une sage décision.