En 1927, l’état de l’Alaska lance un grand concours afin de trouver son nouveau drapeau. Pas moins de 700 écoliers y participent, mais l’idée d’un petit orphelin va séduire le gouvernement.

L’idée de Benny Benson, 13 ans, sort du lot en s’éloignant des clichés utilisés par les autres écoliers, c’est à dire des représentations d’ours polaire ou d’aurores boréales. Benny sera plus poétique, et plus minimaliste, comme on peut le voir ci-dessous :