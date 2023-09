La minute historique : l'humanité a survécu il y a 900.000 ans avec seulement 1280 personnes

Une étude, publiée dans le magazine Science, nous apprend que bien avant l'apparition de l'Homo sapiens, la population sur Terre a bien failli disparaître.

En effet, la population d'individus reproducteurs a été réduite à seulement 1280 individus et n'a pas connu d'expansion avant 117. 000 ans. "Environ 98,7 % des ancêtres humains ont été perdus", explique Haipeng Li, généticien des populations à l'université de l'Académie chinoise des sciences à Pékin, qui a codirigé l'étude. Selon lui, les archives fossiles en Afrique et en Eurasie entre 950.000 et 650.000 ans sont fragmentaires et "la découverte de ce goulot d'étranglement peut expliquer l'écart chronologique".

Pour cette découverte, les chercheurs ont dû mettre au point de nouveaux outils, dont une méthodologie qui leur a permis d'obtenir des détails sur les ancêtres humains les plus anciens. Concrètement, la méthode utilisée par les chercheurs leur a permis de reconstruire la dynamique des populations anciennes sur la base de données génétiques provenant d'humains d'aujourd'hui. En construisant un arbre généalogique complexe de gènes, l'équipe a pu examiner les branches les plus fines de l'arbre avec une plus grande précision, ce qui a permis d'identifier des événements évolutifs significatifs.

"Nous en savons encore très peu sur la dynamique des populations des premiers ancêtres de l'homme, et ce pour plusieurs raisons, notamment les limites méthodologiques et les difficultés à obtenir des données d'ADN anciennes à partir de vieux spécimens d'Homo", explique Serena Tucci, anthropologue à l'université de Yale. Mais cette nouvelle technique "a permis de mettre en lumière la période allant de 800.000 à un million d'années - dont on ignore encore beaucoup de choses - d'une manière inédite", selon Stanley Ambrose, anthropologue à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign.

À noter qu’il y a environ 813.000 ans, la population a recommencé à augmenter. Mais selon Ziqian Hao, généticien des populations à la Shandong First Medical University et à la Shandong Academy of Medical Sciences à Jinan, et coauteur de l'article, on ne sait pas comment nos ancêtres ont réussi à survivre et ce qui leur a permis de s'épanouir à nouveau. Tout ce que l’on sait, c’est que ce "goulot" a eu un impact sur la diversité humaine. Ziqian Hao estime que la diversité génétique a été perdue dans une large mesure au profit de l'homme moderne (notamment la taille du cerveau humain). Il estime que jusqu'à deux tiers de la diversité génétique ont été perdus.