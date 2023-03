Souvent décrit comme un tyran sanguinaire, l’empereur Néron a laissé une trace dans l’histoire en s’imposant comme un despote qui régna d’une main de fer sur Rome. Mais son destin aurait pu être bien différent.

En effet, Néron était passionné de poésie et de chant. Dès son plus jeune âge, celui qui deviendra empereur s’essaye également à la cithare, la flûte, l’orgue et la cornemuse. Mais malheureusement pour lui, le talent ne suit pas.