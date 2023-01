La minute historique : identifiez les personnalités décédées en 2022 avec cette fausse pochette de Sgt. Pepper

“J'essaie toujours de garder la dignité de la star et de penser à ses proches et à ce qu'ils ressentiraient en le voyant”, explique Barker au site The Poke. “Cette année, j'ai dû mettre tous les précédents montages côte à côte... et j'ai vraiment été frappé par le nombre de grandes personnes que nous avons perdues à jamais. C'est une véritable mer de talents incroyables qui s'étale devant vos yeux. Des musiciens, des acteurs, des comédiens... qui ont tous apporté un peu de lumière dans l'obscurité. ll y a quelque chose de très élevant dans le montage. Le fait que Jean-Luc Godard, Coolio, Vangelis et Gorbatchev puissent se retrouver dans un petit groupe au milieu. Des hommes normaux. Des hommes innocents."

