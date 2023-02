La minute historique : en 1992, le PDG de Southwest Airlines organise un bras de fer pour conserver le slogan de son entreprise

Dans les années 90, Herb Kelleher, PDG de la compagnie aérienne Southwest Airlines, avait une drôle de façon de gérer son entreprise. Connu pour son amour des déguisements (il apparaissait souvent déguisé en Elvis lors d’événements publics), le PDG avait également le sens du spectacle.

La preuve avec cette petite brouille entre Southwest Airlines et Stevens Aviation, une entreprise spécialisée dans la réparation et la maintenance d’avions. Les deux boîtes avaient en effet opté pour le même slogan : “Plane Smart” pour Stevens Aviation, et “Just Plane Smart” pour Souhtwest (soit un jeu de mots avec “Plain” et “Plane”, une manière de dire “c’est le choix malin” mais en y plaçant le mot avion).

Pour déterminer quelle entreprise allait continuer d’utiliser le slogan, Herb Kelleher et son “rival” Kurt Herwald n’ont pas fait appel à des avocats. Ils ont tout simplement décidé de s’affronter en public, au centre du Dallas Sportatorium, pour une partie de bras de fer. Après tout, Herb avait pour habitude de dire “Nous prenons nos concurrents au sérieux, sans se prendre au sérieux.”