La minute historique : en 1986, un lâcher de ballons tourne au drame

La ville de Cleveland, dans l’Ohio, pensait avoir trouvé un chouette moyen de figurer dans le Guinness Book des records, en lâchant 1,5 million de ballons dans les airs. Mais ce “Ballonfest” ne s’est pas déroulé comme prévu.

En effet, le lâcher, réalisé le 27 septembre 1986, vire rapidement au drame quand les ballons ont rencontré un front d'air frais et de pluie, ce qui a eu pour conséquences de les faire tomber au sol alors qu'ils étaient encore gonflés. Les ballons ont également dérivé au-dessus de la ville et du lac Érié, et ont causé d’énormes problèmes de circulations. Mais ce n’est pas tout, les ballons ont perturbé l’aéroport local, et certains ont même été retrouvés au Canada.

Pire encore, l’événement a causé indirectement la mort de deux personnes. Raymond Broderick et Bernard Sulzer, deux pêcheurs, étaient portés disparus depuis la veille. Mais la lâché de ballons a compliqué les recherches, qui ont été abandonnées deux jours plus tard à cause du nombre de ballons qui recouvraient le lac. Les corps des deux pêcheurs ont été retrouvés quelques jours plus tard, ce qui poussa la femme de l’un d’entre eux à attaquer en justice United Way of Cleveland, en charge de l’événement.

Ballonfest est malgré tout entré dans le Guinness pour “le plus grand lâchérr de ballons jamais enregistré", avec pas moins de 1.429.643 ballons lâchés.