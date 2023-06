La minute historique : en 1977, un journal américain achète un bar pour espionner des élus locaux

À la fin des années 70, des journalistes du quotidien américain The Chicago Sun-Times se lancent dans un projet hors du commun : acheter un bar, afin d’espionner les élus locaux.

L’idée, imaginée par la journaliste Pam Zekman, est à la fois simple, et inédite. Cette ancienne reporter du Chicago Tribune avait pour habitude de s’infiltrer dans des lieux aussi divers qu’une maison de retraite, un hôpital ou un centre de vote, afin d’obtenir des informations secrètes.

Lors de son transfert au Chicago Sun-Times, elle décide de passer à la vitesse supérieure, comme l’explique le site The Topic. "Pendant des années, Mme Zekman a recueilli des informations sur des employés municipaux qui soutiraient des pots-de-vin à des hommes d'affaires locaux, mais elle ne parvenait pas à obtenir de leurs sources qu'elles s'expriment publiquement. Elle a donc convaincu son journal d'acheter un bar, de le doter d'employés, de le gérer comme n'importe quel autre bar (à quelques exceptions notables près, notamment la présence de photographes cachés) et d'attendre de voir ce qui se passerait. Le bar a été baptisé, comme il se doit, le Mirage."

Dans ce long article, qui revient sur cette histoire folle, on apprend entre autres qu’une grande partie de la rédaction du journal n’était même pas au courant de ce projet. Et plus surprenant encore : les journalistes embarqués dans cette aventure devaient apprendre à gérer un vrai bar, ce qu’ils n’avaient évidemment jamais fait. "Parfois, le matin, j'étais seule. Certaines personnes entraient et demandaient une boisson que je n'avais aucune idée de comment préparer", explique Pam.

Heureusement, le Mirage fut rapidement revendu. Après quelques mois d’activité, les journalistes avaient obtenu toutes les informations dont ils avaient besoin. "Au cours de ses quatre mois d'activité, l'équipe avait recueilli des preuves d'une culture généralisée de pots-de-vin et de négligence parmi les inspecteurs de la ville, y compris une fraude fiscale systématique qui coûtait à la ville environ 16 millions de dollars par an. Le journaliste Zay N. Smith réquisitionna sa propre salle au Sun-Times pour commencer à transformer des piles de notes en une série d'articles ; Pam entama des mois de reportages de suivi. Le 8 janvier 1978, le Sun-Times publia le premier article d'une série de 25 articles détaillant ce qui se passait au Mirage. Le succès fut immédiat", nous raconte The Topic.

Et les résultats furent à la hauteur des attentes. Dès le mois de juin 1979, pas moins de 18 inspecteurs de la ville furent condamnés pour corruption. Et le maire Michael A. Bilandic créa un bureau d'examen professionnel pour débusquer les employés municipaux corrompus. De son côté, le ministère du revenu de l'Illinois créa une équipe spéciale chargée de débusquer les fraudes fiscales, baptisée "Mirage Unit" (unité des mirages).

L’enquête fut nommée pour un prix Pulitzer, mais la nature de l’enquête (avec ses journalistes qui se faisaient passer pour des barmen) créa une controverse. "Nous demandons à nos journalistes de ne pas faire de fausses déclarations, un point c'est tout. Nous avons estimé qu'un prix décerné au Sun-Times pour cet article pourrait entraîner le journalisme sur une mauvaise voie", ont estimé les membres du jury.

Quoi qu’il en soit, l’idée du bar donna des idées aux autres journalistes du pays. Notamment au Washington Post, qui envoya un journaliste dans la rue, afin qu’il prétende être SDF pendant quelques jours. Mais globalement, le projet Mirage ne fut pas approuvé par la Société américaine des journalistes professionnels, qui rappelle dans son règlement qu’il vaut mieux "éviter les méthodes d'infiltration ou autres méthodes subreptices de collecte d'informations, sauf si les méthodes traditionnelles et ouvertes ne permettent pas d'obtenir les informations vitales pour le public."