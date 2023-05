La minute historique : en 1970, Honda imagine le "Gyrocator", l’ancêtre du GPS

À la fin des années 70, des ingénieurs de chez Honda ont imaginé un système de guidage, similaire à nos GPS actuels.

Mais à la différence de Google Maps ou d’un GPS TomTom, le "Gyrocator" de Honda n’est relié à aucun satellite pour positionner le conducteur et lui indiquer son itinéraire. En effet, le "Gyrocator", comme son nom l’indique, est basé sur les gyroscopes utilisés alors par les chars d’assaut de l’armée japonaise.

Les ingénieurs de chez Honda ont miniaturisé un système de gyroscope à gaz, et y ont ajouté un écran rétroéclairé et différents itinéraires livrés par le constructeur, imprimés sur des fiches transparentes. Avant de débuter un trajet, le conducteur choisit la fiche correspondante, et suit un point lumineux qui indique sa position sur la carte, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Vous l’aurez compris, le système étaie plutôt rudimentaire comparé à nos GPS actuels, mais le système a séduit les Japonais jusqu’au début des années 90, et a temporairement remplacé les traditionnelles cartes routières dans le pays, grâce à sa précision, assez bonne pour l’époque. Elle était de l’ordre de 3,5%, ce qui signifie que sur un kilomètre, vous dériviez seulement de 35 mètres