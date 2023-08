La minute historique : en 1920, les Allemands draguaient par tubes pneumatiques

Les téléphones étaient fixés à des tables numérotées. Les célibataires n'avaient alors qu’à noter le ou les numéros qui les intéressaient, et envoyer un message à cette table. Et pour ceux qui étaient trop timides pour le téléphone, il y avait les tubes pneumatiques. "Les tubes étaient intégrés dans les mains courantes et il y en avait un à chaque table. La boîte de nuit fournissait du papier sur lequel on pouvait griffonner des notes. Les clients n'avaient qu'à préciser où ils voulaient que leurs missives soient envoyées", nous explique l’article.

À noter, selon le Chicago Tribune, qu’un système de modération fut rapidement mis en place, afin d’intercepter les messages jugés trop provocants. Ou les colis suspects. Il n’était pas rare en effet que de la cocaïne soit envoyé par ces tubes pneumatiques.