La minute historique : en 1907, Kellogg’s a imaginé une campagne publicitaire pas comme les autres

John Harvey Kellogg, l’inventeur du corn flake, et son frère Will, ont eu une drôle d’idée pour séduire les consommateurs, peu habitués à ces nouvelles céréales.

"Faites un clin d'œil à votre épicier et voyez ce que vous obtenez." Un clin d’œil. Voilà tout ce qu’il fallait pour obtenir un échantillon gratuit. La campagne, installée dans divers magasins, sortait de l’ordinaire, et n’a pas laissé les consommateurs indifférents.

Selon History Today, cette simple idée a permis d’augmenter les ventes d'un facteur quinze à New York et l'entreprise, qui s’appelait encore la "Battle Creek Toasted Corn Flake Company" à l’époque, est rapidement devenue rentable.

Ce n’est que quelques années plus tard que les deux frères ont décidé d’utiliser leur nom. Ils en obtinrent d’ailleurs l’exclusivité aux États-Unis en 1911 (et 10 ans plus tard à l’international) après un procès.