La minute historique : en 1897, un homme a été condamné pour meurtre après le témoignage d’un fantôme

Erasmus 'Edward' Stribbling Trout Shue a-t-il tué sa femme, Zona Heaster Shue, en 1897 ? Selon le fantôme de la victime, oui. Edward aurait bel et bien étranglé sa femme après une dispute.

En effet, comme l’a expliqué Mary Jane Heaster, la mère de Zona, après l’enterrement, le fantôme de sa fille lui serait apparu, pour lui raconter ce qu’il s’était réellement passé. Edward aurait brisé le cou de sa femme, ce qui expliquait pourquoi Zona portait une écharpe autour de son cou lors de la veillée funèbre, et pourquoi Edward semblait paniqué. Heureusement, le témoignage de Mary Jane Heaster fut pris au sérieux, ce qui permit de réouvrir l’enquête, et de confirmer que le cou de la victime avait bien été brisé, au niveau de la première articulation comme l’avait précisé le fantôme de Zona.

Dans les archives de l'État de Virginie occidentale, on peut lire le témoignage complet de la mère de Zona : "Elle m'a dit que son cou avait été brisé à la première articulation, et c'est exactement ce qui a été confirmé par la suite. Je leur ai détaillé la robe dans laquelle elle a été tuée, et lorsqu'elle est partie, elle a complètement tourné la tête et m'a regardé comme si elle voulait que je sache tout. Et la fois suivante où elle est revenue vers moi, elle m'a tout raconté."

Erasmus 'Edward' Stribbling Trout Shue fut donc condamné à perpétuité. Et en fouillant dans son passé, les enquêteurs ont également découvert qu’Edward avait des antécédents de violence et qu'il avait déjà eu une femme qui était morte dans des circonstances mystérieuses.

Sur le panneau ci-dessous, on peut lire ceci : "Zona Heaster Shue est enterrée dans le cimetière voisin. Sa mort en 1897 était présumée naturelle jusqu'à ce que son esprit apparaisse à sa mère pour lui décrire comment elle avait été tuée par son mari Edward. L'autopsie du corps exhumé a permis de vérifier le récit de l'apparition. Edward, reconnu coupable de meurtre, fut condamné à la prison d'État. Il s'agit du seul cas connu où le témoignage d'un fantôme a contribué à la condamnation d'un meurtrier."