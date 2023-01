La minute historique : en 1870, la ville de Liège a formé 37 chats facteurs

Les chats ont un sens de l’orientation particulièrement développé, notamment grâce à leur excellent odorat, leur mémoire solide et leur capacité à créer et visualiser une carte mentale. Pour la ville de Liège, tout était réuni pour en faire des facteurs de choc.

Il y a 150 ans, pas moins de 37 chats ont donc été formés par la Société belge pour l’élévation du chat domestique dans le but d’en faire des facteurs. Afin de savoir si l’idée tenait la route, chaque chat avait reçu un sac étanche, placé autour du cou, et avait été déposé loin de chez lui. Le but était alors de vérifier s’ils arriveraient à retrouver leur chemin. Et l’expérience fut concluante. En moins de 24 heures, les 37 chats sont tous rentrés chez eux, avec leur sac (et les messages qu’il contenait) autour du cou.

Mais pour autant, cela ne fut pas suffisant pour généraliser la pratique. L’idée, jugée peu rentable, fut abandonnée et ce, malgré la présence d’un article dans le New York Times en mars 1876.