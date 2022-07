La minute historique : des médailles artistiques aux JO ? C’était possible il y a 100 ans

Si, de nos jours, les Jeux olympiques récompensent uniquement les athlètes, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, de 1912 à 1948, des compétitions artistiques faisaient partie des JO modernes.

Les cinq catégories sélectionnées, baptisées le pentathlon des muses, étaient :

La littérature

La musique

La sculpture

La peinture

L’architecture

L’idée était de réaliser l’idéal du fondateur Pierre de Coubertin, à savoir mettre en avant “des hommes bien dans leur tête et dans leur corps.” Parmi les grands gagnants de ces cinq catégories, on retrouve notamment l’architecte Jan Wils pour le Stade olympique d’Amsterdam; le peintre Jean Jacoby pour ses “Trois études sportives”; et même Pierre de Coubertin, pour son œuvre littéraire Ode au sport.

À noter que deux artistes médaillés ont également remporté des médailles sportives, à avoir le Hongrois Alfréd Hajós et l’américain Walter Winans. Quant à la place de l’art de nos jours dans les Jeux olympiques, elle se retrouve dans les événements culturels que les organisateurs doivent inclure en marge de la compétition principale.