La minute historique : comment Superman s’est attaqué au Ku Klux Klan dans les années 40 ?

Dans les années 40, le super-héros de l’écurie DC Comics était déjà très populaire, grâce à ses aventures sur papier, mais également grâce à la série The Adventures of Superman, diffusée à la radio.

Ce format, lancé quelques années après la création du comic, a notamment mis en place des éléments importants de la mythologie de Superman. Comme la Kryptonite, ou encore le journaliste Jimmy Olsen, collègue de Clark Kent au Daily Planet. C’est également sur les ondes que Superman a affronté… le Ku Klux Klan.

En effet, l’auteur et activiste Stetson Kennedy enquêtait à l’époque sur l’organisation terroriste suprémaciste blanche. Il faut rappeler que dans les années quarante, le Klan était particulièrement populaire. Le nombre de nouveaux membres grimpait en flèche et son influence politique augmentait. Stetson Kennedy a donc décidé d’infiltrer le groupe. Ensuite, afin de révéler les secrets du KKK au plus grand nombre, il s’est tourné vers The Adventures of Superman.

Kennedy a contacté les auteurs du feuilleton radio Superman, qui accueillirent la proposition les bras ouverts. En effet, la guerre étant terminée et les nazis n'étant plus une menace, les producteurs étaient à la recherche d’un nouveau méchant à combattre. Et quoi de mieux que d’affronter le KKK pour un justicier de la trempe de Superman.

Avec la mini-série "Clan of the Fiery Cross”, qui s’est étalée sur 16 épisodes, les auteurs de la série ont donc exposé les secrets de l’organisation, et révélé les codes et les rituels pratiqués par les membres. Et le résultat fut à la hauteur des attentes de Stetson Kennedy. Deux semaines après la diffusion, le recrutement du KKK était tombé à zéro. Et en 1948, les gens venaient aux rassemblements du Klan… pour se moquer de l’organisation.