La minute historique : comment l’avant-première du Pinocchio de Disney en 1940 s'est transformée en exhibitionnisme public ?

Pour la sortie de Pinocchio, son deuxième long métrage d’animation après Blanche Neige, le studio Disney met les petits plats dans les grands en organisant une avant-première au Center Theater de New York.

Mais en ce 7 février 1940, ce n’est pas la qualité du film qui fait parler, mais bien l’évènement en tant que tel. Et pour cause. Disney a eu la "bonne" idée d’engager onze personnes de petites tailles pour divertir les enfants et les parents qui patientaient dans la file d’attente. Tous déguisés en Pinocchio, les animateurs sont placés sur l’auvent de la salle, un endroit peu pratique, surtout sous ces costumes étouffants.

Deuxième "bonne" idée, les équipes de Disney ont logiquement prévu de les ravitailler en nourriture, mais également en boissons. Et pas n’importe lesquelles : du gin et du whisky, rien que ça. Et ce qui devait arriver arriva... Les animateurs sont rapidement devenus ivres. Certains se sont mis totalement nus, prétextant avoir trop chaud, d’autres ont carrément insulté la foule. Tout cela avant de se terminer en bagarre générale !

Résultat, Disney a dû faire appel à la police, qui est parvenue à appréhender les onze Pinocchio en les attrapant avec des taies d’oreillers...