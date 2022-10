La minute Halloween : Ted Bundy, John Wayne Gacy, voici le dernier repas de condamnés à mort célèbres

D’autres repas de condamnés moins connus ont également été immortalisés par Henry Hargreaves, comme celui de Ronnie Threadgill, qui n’a pas pu profiter du dernier repas spécial, la loi ayant été abolie en 2011. Pour lui ce fut donc le menu classique : poulet, purée de pommes de terre avec de la sauce au jus de viande, légumes, petits pois, pain, thé, eau et punch.

Enfin, citons d’autres condamnés célèbres ou moins célèbres, qui n’ont pas été immortalisés par Hargreaves. Adolf Eichmann, haut fonctionnaire du 3e Reich, a demandé une bouteille de Carmel, un vin israélien.

Philip Workman, qui avait tué un policier, a simplement demandé qu’on livre une pizza végétarienne à un sans-abri.

Enfin, Roy Allen Harich, qui a harcelé, agressé et tué deux adolescents, à sans doute demandé le dernier repas le plus raffiné : steak grillé, champignons, brocolis gratinés, choux de Bruxelles, pain à l'ail avec fromage et olives, crêpes à la framboise et jus d'ananas. Rien que ça.