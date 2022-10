La minute Halloween : quel est ce film d’horreur qui fait vomir et s’évanouir les spectateurs ?

Depuis le 6 octobre derniers, les salles de cinéma américaines proposent un film d’horreur qui ne laisse pas indifférent. Et pour cause, Terrifier 2, c’est son titre, serait tellement violent qu’il provoquerait des vomissements et des évanouissements.

Ce petit film indépendant (250.000 dollars de budget seulement), réalisé par Damien Leone, met une fois de plus en scène “Art le Clown”, un tueur sadique imaginé par Leone. Mais comme l’explique le magazine Variety, on ne parle pas ici de quelques sursauts ou quelques scènes un peu glauques, mais bien d’une “sorte de test d'endurance pour les fans de films d'horreur.” Rien que ça.