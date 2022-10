La minute Halloween : connaissez-vous le lien entre le masque de Michael Myers et la série Star Trek ?

Le masque, acheté 2 dollars par Tommy Lee Wallace, chef décorateur du tournage, a légèrement été modifié. Les yeux furent agrandis, et le masque fut entièrement peint, afin de lui donner ce look uniforme et terriblement banal. Ce qui colle parfaitement avec l’effrayante lenteur des déplacements de Michael, et la réalisation de Carpenter, qui savait parfaitement comment jouer avec les ombres pour rendre le tueur encore plus flippant.

Plus flippant encore : Michael Myers a failli porter un simple masque de clown. Heureusement, le masque ne fut pas utilisé, sauf dans les différents flashbacks qui montrent l’enfance de Michael.