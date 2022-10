La minute Halloween : Chucky et M3gan (la nouvelle poupée des créateurs d’Annabelle) s’embrouillent sur Twitter

M3gan, c’est la nouvelle “héroïne” imaginée par James Wan, à qui l’on doit déjà la terrifiante poupée Annabelle. Ce robot d’apparence très sage sera à l’affiche d’un film d’horreur en 2023.

Et d’ici là, M3gan ne perd pas son temps. Le compte Twitter @meetM3GAN a en effet décidé de s’attaquer à Chucky, rien que ça. La poupée de Don Mancini, actuellement visible dans une série télé du même nom, n’hésite pas à rappeler qu’il est la première poupée maléfique, et que M3gan n’est rien d’autre qu’une vulgaire copie.

Les tweets, plus drôles qu’effrayants, se sont multipliés ces derniers jours, et rien ne résume mieux l’état d’internet en 2022 qu’une nouvelle poupée possédée qui cite Nicki Minaj en s’attaquant à Chucky (“and now back to this doll who had a lot to say about me the other day in the press, @ChuckyIsReal what’s good?”)