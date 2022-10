La minute Halloween : cette IA recrée des posters de films d’horreur, et c’est terrifiant

Si certaines affiches de films d’horreur sont devenues absolument cultes, ces nouvelles versions créées par l’intelligence artificielle Wonder ne sont pas en reste.

Et c’est l’agence de web design Evoluted qui a eu l’idée de challenger l’IA, en lui demandant de réinterpréter chaque film. Pour y parvenir, Laura Rowley et Victoria Collins, deux employés d’Evoluted, ont expliqué en quelques mots le pitch de chaque film à l’IA, qui a ensuite produit un visuel. Celui-ci a ensuite été mis en page afin de se rapprocher de l’affiche originale.

Et dans de nombreux cas, ce qu’a imaginé l’IA est bien plus flippant que la vraie affiche. Celle de Scream, de Chucky (Child’s Play) ou encore Vendredi 13 sont bien plus creepy et sanglantes. Voici quelques exemples. Le reste est à retrouver sur le site de l’agence.