La minute Halloween : cette décoration inspirée de Stranger Things va effrayer vos voisins

Stranger Things, la série culte de Netflix, donne des idées aux spectateurs. Comme Dave et Aubrey, un couple américain de la région de Chicago, qui a impressionné les utilisateurs sur TikTok en recréant une célèbre scène de la saison 4.

Cette scène, où l’on voit Max tenter d’échapper à Vecna, avait marqué les fans de la série, et permis à Kate Bush de décrocher son 1er numéro un au top album grâce à sa présence dans la bande originale.

Sur leur chaîne horrorprops, Dave et Aubrey ont donc décidé de s’en inspirer et sont parvenus à faire flotter le personnage de Max dans les airs. Avec 14,7 millions de vues, 1,5 million de likes et plus de 23.000 commentaires, le couple a clairement réussi son pari. On vous laisse découvrir les coulisses de leur petit tour de passe-passe dans la deuxième vidéo ci-dessous, si vous souhaitez reproduire l’idée dans votre jardin.