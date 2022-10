Résultat, Riverdale Road a très vite été rebaptisée “les portes de l’enfer”, suite à de nombreux meurtres commis dans les alentours. On parle d’un homme qui aurait tué sa femme et ses enfants puis aurait bouté le feu à sa maison. On raconte que de nombreux esclaves auraient été lynchés le long de cette route.

D’autres anecdotes sont plus surnaturelles. Comme ce fantôme qui, au volant de sa Camaro, provoque les voyageurs en leur proposant une course. Ou ce coureur fantôme qui pourchasse les gens qui traversent la route à pied. Ou ces empreintes sanglantes qui apparaissent sur des panneaux de signalisation. Ou encore ces rumeurs selon lesquelles les zones rurales et les structures telles que les poulaillers sont devenues des zones de rencontre pour les sorcières et les membres d’une secte.

Bref, si vous êtes dans le coin, vous savez ce qu’il vous reste à faire : partir, et le plus vite possible.