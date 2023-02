La ministre Tinne Van der Straeten l’assure : "Si les prix diminuent sur les marchés de gros, cela sera répercuté sur les factures"

Est-on certain que les prix de l’énergie pratiqués par les fournisseurs en Belgique seront à l’image de ceux que l’on retrouve sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité ? Autrement dit, les fournisseurs vont-ils répercuter la baisse des prix sur nos factures ? "S’ils ne le font pas, ils devront faire face aux sanctions du régulateur (Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz – CREG), mais aussi de l’inspection économique."

Tinne Van der Straeten rappelle qu’il est écrit dans les lois électricité et gaz "qu’on ne peut pas facturer ce qui ne représente pas les coûts."

Comment cela sera-t-il appliqué ? Les fournisseurs pourraient-ils lisser les prix dans le temps, en raison de coûts supplémentaires lors de la crise ? C’est en tout cas leur message. "Je pense qu’on a tous vu ce qu’il s’est passé au moment où les prix étaient au plus haut. Ils ont retiré les contrats fixes du marché. Ils n’ont proposé que des contrats variables et ils ont répercuté les coûts. Et donc, si les prix diminuent sur les marchés de gros, cela sera répercuté sur les factures. Et évidemment, notre régulateur indépendant va contrôler cela.", précise la ministre de l’Énergie.