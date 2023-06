La ministre Lahbib exprime des regrets et des excuses par rapport à certaines de ses déclarations, mais ne convainc pas tous les partis de la majorité

Premier à prendre la parole, le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, n’a pas changé de point de vue. "Vous vous êtes excusée pour de la confusion", mais "vous confirmez avoir menti", lance-t-il. "Vous concédez avoir leurré la Chambre. C’est étonnant que vous ne tiriez pas de conséquence", poursuit-il.

"Comptez-vous prendre votre responsabilité et démissionner", demande à son tour la députée N-VA, opposante iranienne Darya Safai.

Dans la majorité fédérale, on reste aussi critique chez Ecolo. Samuel Cogolati reconnaît l'"introspection" de la ministre, "même si elle tardive". "Reconnaissez-vous votre entière responsabilité politique dans l’octroi de ces visas ?", demande-t-il. Il demande aussi à la ministre de reconnaître que les versions qu’elle a données le 15 juin et le 21 juin sont "incompatibles".

Au PS, lui aussi dans la majorité fédérale, reste aussi dubitatif. "On peut convenir que jeudi 15, vous avez menti à la Chambre", avance le député PS Malik Ben Achour "C’est définitivement à inscrire à votre passif", ajoute-t-il. "Êtes-vous encore suffisamment fiable ?" se demande-t-il. Pour lui, les excuses, ce n’est pas ce qui compte. Il demande à la ministre si elle a encore "la crédibilité", "la fiabilité" et "la confiance du parlement après nous avoir menti". Pour lui, il y a "un fiasco". "Des gens ont été mis en danger et un agent iranien a récolté des informations sur des gens chez nous et en Iran", souligne Malik Ben Achour.

Au MR, le député Michel Demaegd soutient la ministre de son parti dont il souligne "la clarté" et "la précision". "Je n’ai décelé ni contradiction ni flou", relève le député MR. "En aucun cas je n’y vois un mensonge ni une volonté de cacher certains éléments", poursuit-il. "J’apprécie cette remise en question que vous proposez", ajoute-t-il. Pour le MR, "il est temps de clore le débat pour nous donner le temps des réformes".

Un point de vue assez proche est émis par l’Open-VLD. "Dès le début, l’impact de ce dossier a été sous-estimé", estime Maggie De Block. "Il faut en tirer les enseignements", conclut-elle.

Au PTB, le député Nabil Boukili n’est pas non plus satisfait. Dans les explications de la ministre qui ont changé d’une semaine à l’autre, Nabil Boukil voit un "calcul politique" ou "un mauvais pari pris en plénière". "Pourquoi n’avez-vous pas donné une version cohérente depuis le début ? Qu’est-ce qui vous a empêché de mettre ces éléments en lumière dès la première fois", demande le député PTB. "Est-ce qu’il y a encore autre chose qui va sortir et est-ce qu’il y aura encore une quatrième version ?", poursuit-il. "Mon groupe n’a toujours pas confiance dans votre réponse", conclut-il.

Pour Vooruit, le groupe socialiste flamand, la députée Melissa Depraetere demande "des excuses", au Parlement, mais aussi au gouvernement bruxellois, où le secrétaire d’Etat Pascal Smet (Vooruit) a démissionné.

"Vous n’avez toujours pas ce soir la confiance de votre majorité", lance pour Les Engagés, dans l’opposition, le député Georges Dallemagne qui se demande quand "cette saga" prendra fin. Après les critiques toujours entendues chez les députés écologistes et socialistes, George Dallemegne se tourne vers les partis de la Vivaldi. "Est-ce que oui ou non vous considérez que la ministre des Affaires étrangères est la personne qu’il faut pour gérer les dossiers qui sont sur la table ?", demande-t-il. "Pour ce qui est des Engagés, la ministre n’a pas notre confiance", ajoute le député des Engagés pour qui il faut arrêter "ces commissions à répétition".

De la critique aussi chez Défi. "Vous n'avez pas agi et ce qui a très clairement mis en danger nos concitoyens", relève la députée Sophie Rohonyi. "Au lieu de l'assumer, vous persistez dans vos mensonges", poursuit-elle. "Vous n'avez plus la crédibilité nécessaire pour tenir tête aux dictateurs de ce monde", ajoute la députée Défi.