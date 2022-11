La ministre Hadja Lahbib assistera au premier match des Diables: "Il faut aller au Qatar et poursuivre le dialogue"

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) se rendra au Qatar. Pas uniquement pour voir les Diables rouges défendre les couleurs de la Belgique au premier tour de la Coupe du monde de football. La ministre y va aussi avec un message fort concernant les droits humains.

Le déplacement a été décidé ce mercredi matin par les principaux ministres du gouvernement. Il a fallu soigneusement calibrer le but de cette mission pour convaincre les partenaires verts, Groen et surtout Ecolo. Pas question d’aller en simple spectatrice des Diables.

Droits humains et indemnisation des victimes à l'agenda

Hadja Lahbib sera aussi porteuse d’un agenda diplomatique "offensif" : défense des droits humains, des femmes et des minorités sexuelles en particulier et demande de création d’un fonds d’indemnisation des victimes et des travailleurs des chantiers de la Coupe du monde : "J’irai là-bas avec un message fort et clair sur les conditions de travail et les droits humains, en particulier les droits des femmes et LGBTIQ."

Le Qatar rejette des appels d’ONG à la création d’un fonds d’indemnisation pour les migrants tués ou blessés sur les chantiers de la Coupe du monde de football. Selon The Guardian, plus de 6500 ressortissants de 5 pays asiatiques (Inde, Népal, Bangladesh, Pakistan et Sri Lanka) ont trouvé la mort sur les chantiers du Mondial.