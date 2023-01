La ministre française des Sports charge Le Graët après ses propos sur Zidane

La ministre avait auparavant commencé par une violente charge contre M. Le Graët, faisant le constat "d'une faillite sur la fonction de représentation avec des paroles qui flanchent gravement".

"Je ne veux plus de ces situations où ça disjoncte, a-t-elle lancé. Il nous a habitués à ces sorties de route. Je pense qu'on a tous en tête ce qui a été dit ces dernières années, des paroles qui minimisaient les risques, parfois la prégnance des phénomènes de racisme et d'homophobie dans le football, qui ont pu choquer des communautés" et "nuisent également à l'image de notre pays et heurtent les Français".