"La ministre des Affaires étrangères doit se poser la question de sa crédibilité", estime Malik Ben Achour, député fédéral PS

Ensuite, et surtout, Malik Ben Achour dénonce les incohérences du récit de la ministre par rapport à la chronologie de l’affaire.

Pour rappel, parmi les invités d’un sommet consacré aux villes de plus d’un million d’habitants, s’est trouvée invitée une délégation iranienne. Au sein de celle-ci, on retrouve des personnalités infréquentables, mais tout de même invitées par le secrétaire d’État bruxellois, Pascal Smet (Vooruit). Cette invitation lui coûtera sa place, il démissionnera le 18 juin 2023.

Dans cette affaire, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib joue un rôle non négligeable : c’est elle qui a accepté la demande de visas des Iraniens.

Demande plus ou moins appuyée par le démissionnaire bruxellois Smet, qui a été déposée par les officiels iraniens le 7 juin à l’ambassade belge à Téhéran pour une délégation de 13 personnes.

La ministre des Affaires Etrangères Hadja Lahbib a affirmé jeudi dernier au Parlement que c’est suite à l’avis de favorable de l’Ocam (Organe de coordination pour l’analyse de la menace) qu’elle a délivré les visas. Selon elle, ils ont été octroyés "pour l’événement et uniquement pour l’événement", a précisé la ministre. Et ceux-ci l’auraient été après plusieurs vérifications de sécurité : les personnes qui ont obtenu les visas n’étaient pas frappées d’interdiction de voyage et l’Ocam a jugé la menace "très faible".

C’est une contre-vérité objective.

Sauf que Malik Ben Achour note que c’est l’inverse qui s’est produit. Les visas auraient été délivrés "le 8 juin autour de 20h45" alors que l’avis de l’Ocam est arrivé le 9 juin. "C’est une inversion de chronologie qui est une contre-vérité objective", déclare-t-il ce jeudi matin.