La ministre de l'Intérieur veut une formation plus longue pour les policiers

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden veut une formation plus longue pour les policiers. "Aujourd'hui, les aspirants policiers vont dans l'une des dix écoles de police de notre pays pendant dix mois. Mais je ne pense pas qu'on puisse préparer les gens aux défis actuels en dix mois", déclare-t-elle ainsi, lundi, dans plusieurs journaux flamands.

Cette réforme devrait encore pouvoir intervenir durant cette législature. Elle pourrait prendre exemple sur ce qui se fait en Finlande où la formation dure 3 ans et débouche sur un diplôme. "Pour certains ici, le diplôme est une raison de ne pas entrer dans la police car on n'y obtient pas de diplôme reconnu ailleurs sur le marché", explique la ministre qui ne mise pas forcément sur une durée de 3 ans. "Mais cette formation devrait certainement être plus longue".