La ministre de l’Intérieur saisie du dossier de l’accident du Chef de corps de la zone de police de Mons-Quévy

Mardi, le Collège de police de Mons-Quévy composé des bourgmestres des deux entités avait décidé de ne pas suspendre provisoirement le Commissaire Divisionnaire Jean-Hubert Nicolay suite à son accident de la route de jeudi soir. Pour le Collège, qui constitue l’autorité disciplinaire dite ordinaire, les conditions légales relatives à une suspension ne sont pas rencontrées à ce stade.

Mais ce mercredi, une nouvelle réunion s’est tenue et cette fois le Collège a donc préféré "passer la main" à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden en tant qu’autorité disciplinaire supérieure. Dans un communiqué, le Collège explique que cette demande est motivée par "la qualité de Chef de Corps d’une zone de Police locale, de la gravité potentielle des faits et de l’atteinte à l’image de la Police". Et de préciser "qu’en agissant de la sorte, le Collège de Police poursuit dans sa volonté de garantir l’indépendance et l’impartialité de l’enquête et de l’ensemble de la procédure, qui seront donc diligentées par des services fédéraux extérieurs à la Zone de Mons-Quévy".

Une prise de sang qui sème le trouble

Rappelons que, jeudi dernier, le Patron de la police de Mons-Quévy avait effectué plusieurs tonneaux au volant d’un véhicule de service tout en n’étant pas en service au moment des faits. Selon des révélations du journal La Province, suite à son accident, le Chef de corps a effectué un éthylotest qui s’est révélé négatif. Mais le quotidien d’affirmer qu’une prise de sang effectuée à l’hôpital Saint-Joseph de Mons dans le cadre des soins apportés au chef de corps aurait révélé un taux d’alcoolémie de plus de 3 grammes par litre de sang. Si cette information s’avère exacte, indépendamment des questions liées à ce qui ressemble à une violation du secret médical, cela place Jean-Hubert Nicolay dans une position plus qu’inconfortable. Jusqu’à présent, il n’a d’aucune façon démenti cette information, ni décidé de faire un pas de côté.

Depuis le début de cette affaire, on sent que le Collège de police de Mons-Quévy marche sur des œufs. Lundi, il avait néanmoins décidé de solliciter l’inspection générale de la police afin de lancer une enquête préalable et de disposer de tous les éléments du dossier. Mais voilà, deux jours plus tard, le Collège de police déclare être confronté à "un cas de figure" qualifié "de nature rare et exceptionnelle". Il justifie par ailleurs sa décision par le fait que "la procédure légale s’y appliquant est très spécifique et la jurisprudence du Conseil d’Etat assez complète en la matière".

Rappelons que de son côté le Procureur du Roi de Mons attend de prendre connaissance du procès-verbal de l’accident, constaté par la police boraine, avant de lancer une éventuelle procédure. Un conseil de la zone de police de Mons-Quévy doit par ailleurs se tenir à la fin de mois. Il risque d’être pour le moins animé et de susciter pas mal de questions. Reste à savoir si le résultat d’une prise de sang, qui n’a pas été demandée par l’autorité judiciaire, peut être réellement pris en compte dans le cadre de la procédure d’enquête. Quant aux sanctions éventuelles, elles pourraient aller en fonction de la gravité des faits, d’une suspension à une révocation.