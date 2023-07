La ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) annonce sa démission pour subir une intervention médicale

La ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) a annoncé ce mercredi sa démission pour subir une intervention médicale.

"Être ministre, c’est assumer une mission qui exige une mobilisation totale des ressources personnelles. Aujourd’hui, après 4 années de mandat, je quitte mes fonctions pour subir prochainement une intervention médicale. Celle-ci exigera un temps de repos qui est incompatible avec la gestion de mes neuf compétences", communique ce mercredi Valérie Glatigny sur les réseaux sociaux.

"Je pars avec un sentiment de sérénité : nous pouvons compter sur un réseau de personnes talentueuses et je sais que la relève sera assurée. Je me tiens à disposition pour faciliter le passage de flambeau", tient-elle à rassurer avant de remercier les différents travailleurs qui œuvrent aux matières dont elle avait la charge. "Un immense 'merci'' à tous les acteurs de l’enseignement supérieur, de l’enseignement de promotion sociale, des hôpitaux universitaires, de la recherche scientifique, des maisons de justice, de l’aide à la jeunesse, de la jeunesse, des sports, de la promotion de Bruxelles : je mesure ma chance d’avoir pu travailler avec vous et pour vous".

Le nom du remplaçant sera connu ce vendredi

Dans la foulée de l’annonce de la démission, le MR annonce une conférence de presse au siège du Mouvement Réformateur ce vendredi à 10 heures où sera présent le président du MR, Georges Louis Bouchez, Valérie Glatigny, "ainsi que le nouveau ministre".