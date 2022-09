La ministre de l’Energie à Jeudi en Prime : deux milliards d’euros de surprofits pour les réacteurs nucléaires en 2022

Au lendemain d’un Comité de concertation qui s’est penché sur les moyens de réduire la facture énergétique des ménages et des entreprises belges, le constat est clair pour le gouvernement, c’est via l’Union Européenne qu’il faut agir. "La mesure la plus forte, c’est d’aller à la source et d’intervenir au niveau du mécanisme de prix au niveau européen (ndlr : pour l’électricité)", explique la ministre de l’Energie. Et pour le gaz, avoir "un plafonnement au niveau européen", ajoute-t-elle. C’est ainsi que, selon elle, on aura "l’effet le plus structurel possible pour nos ménages et nos entreprises".

La ministre de l’Energie rappelle que la Belgique plaide pour de telles mesures au niveau européen depuis février-mars. "On constate maintenant, vu la crise qui prend de plus en plus d’ampleur, que les lignent bougent chez d’autres pays comme l’Allemagne", réagit Tine Van der Straeten.

Le 9 septembre prochain, les ministres européens se réuniront pour aborder la question. "On attend une proposition de la Commission européenne", explique la ministre belge de l’Energie. "Si on prend ça à cœur, on peut l’implémenter avant la fin de l’année", estime-t-elle.

Quant à l’Espagne et au Portugal qui ont pris des mesures pour limiter les prix du gaz et de l’électricité, "ils sont isolés et n’ont pas d’interconnexions", argumente Tine Van der Straeten. "Ils ont obtenu une exception" de la part de l’Europe. Toutefois, si l’exemple de ces pays était suivi au niveau européen, il y aurait "700 euros qui sont effacés de la facture", précise la ministre belge. "Donc, prenons l’exemple de l’Espagne et du Portugal pour avancer", plaide-t-elle.