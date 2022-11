La ministre d’Etat Paula D’Hondt, figure du CVP (actuel CD&V), est décédée à l’âge de 96 ans

Paula D’Hondt est alors devenue le symbole de la tolérance et la défenseure de la société multiculturelle. Elle se place à ce titre comme l’ennemie numéro 1 du Vlaams Blok (devenu Vlaams Belang).

Son mandat de Commissaire royal expire en février 1993. Lors de la présentation de son rapport final, Paula D’Hondt s’est dite satisfaite, mais a averti que les efforts devaient être poursuivis.

Un mois plus tard, elle reçoit le Grand Cordon de l’Ordre de Léopold et le 26 mai, elle est nommée ministre d’État. Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, devenue Unia, prend alors le relais.