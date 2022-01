La ministre Caroline Désir a rencontré les représentants des directions de l'enseignement fondamental

La gestion de la crise du Covid-19 était l'un des sujets abordés lors de la réunion entre les représentants des directions du Fondamental et la ministre de l'Education, Caroline Désir. Des représentants qui en ont profité pour expliquer à leur ministre de tutelle combien les directeurs et leurs équipes étaient débordés, surchargés par leurs tâches administratives. Des discussions au terme desquelles les participants sont sortis satisfaits, contents d'avoir pu parler sans tabou de leurs multiples réalités, bien plus complexes encore depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus qui frappe notre pays depuis 2020.