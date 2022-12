La ministre bruxelloise, Elke Van den Brandt, sera absente jusqu’à fin février pour raison médicale

"Je serai absente jusque fin février 2023", a indiqué la ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt, via son compte Instagram ce vendredi.

La secrétaire d’État Barbara Trachte reprendra ses fonctions par intérim au conseil des ministres et commission mobilité du Parlement bruxellois. Le ministre Sven Gatz se chargera, lui, du suivi des dossiers à la COCOM et comme président du collège de la VGC. "Mon cabinet reste bien évidemment joignable durant toute cette période et continuera avec Bruxelles Mobilité, Parking.Brussels, la Stib, les administrations de la VGC et de la COCOM le travail entamé depuis trois ans", complète-t-elle avant de souhaiter la bonne année à ces followers Instagram.

Très récemment, Elke Van den Brandt a été diagnostiquée d’une tumeur bénigne entre ses méninges et son oreille interne, indique le média flamand Bruzz. La tumeur doit être retirée par une intervention chirurgicale. Elle devra s'en remettre en janvier et février 2023 et reprendra pleinement ses fonctions début mars.

La représentante politique sera donc absence pour une durée d’un peu plus de deux mois.