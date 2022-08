La mine du Bois du Cazier fête ses 200 ans : expositions d’hommages à ses mineurs et au patrimoine wallon

Il y a 200 ans, le 30 septembre 1822, la veuve Eulalie Desmanet de Virelles, obtenait de l’État l’autorisation d’exploiter le charbon sous les bois qu’elle avait hérités de son cousin, le baron de Cazier. L’extraction durera près de 150 ans, mais à la fin de son activité, le site a failli disparaître. Après de nombreuses mobilisations pour sa sauvegarde en tant que lieu de patrimoine, le site est classé puis ouvert public en 2002. Dix ans plus tard, il est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco et obtient le label de Patrimoine européen. Une reconnaissance pour les mineurs et les heures prospères de l'industrie du Pays Noir.

En 2022, le Bois du Cazier fête donc un triple anniversaire et à cette occasion, trois expositions ont pris place sur le site.

La première, visible en extérieur en 12 étapes et 24 tableaux, présente des dates balises de l’histoire récente du Bois du Cazier, le raconte à travers des faits divers et d’occupations inattendues.

Jusqu'au 11 septembre, 26 artistes italiens exposent dans l'Auditorium du site. "Verso un’umanizzazione responsabile del lavoro", littéralement "Vers une humanisation responsable du travail" porte à travers le dessin et la peinture un discours politique. Les artistes tente de dépeindre la pénibilité de certaines besognes. En accord avec le lieu, marqué par le drame de 1956 où 262 mineurs de 12 nationalités différentes ont perdu la vie, les thèmes des migrations et de la sécurité au travail sont en filigrane de l'exposition. Portée par la fondation Art Emotions for Soul, les œuvres soulignent l'importance du bien-être des travailleurs dans le cadre d’une économie respectueuse de l’environnement.

L'exposition "Seconde peau" est également visible jusqu'au 11 septembre.