La milice russe Wagner expliquée aux ados

Le groupe Wagner qui se rebelle contre Poutine, puis qui change d’avis la même journée, qu’est-ce qui s’est passé en Russie ce week-end ? Déjà, un peu de contexte : le groupe Wagner en fait, c’est une milice russe, qui n’est pas l’armée officielle. Elle est composée de plein d’anciens soldats et d’anciens agents des services de renseignement russes… Mais aussi d’anciens prisonniers.

Et le chef de ce groupe Evgeny Prigogine, après avoir fait de la prison, il a gagné une fortune en créant des restos dont certains étaient carrément fournisseurs du Kremlin et de l’armée russe et c’est pour ça que certains l’appellent le cuisinier de Poutine. Le mec, il est milliardaire et il aime bien se bastonner, donc avec sa thune il s’est dit “tiens, je vais créer une armée privée”.

Le groupe Wagner a combattu en Afrique et en Syrie pour défendre les intérêts de la Russie et depuis l’invasion de l’Ukraine, il a été très actif là-bas et il y a même une espèce de petite compet’ entre l’armée officielle Russe et le groupe Wagner. Vendredi soir Prigogine a accusé l’armée russe d’avoir tué plein de ses hommes dans des frappes aériennes. Et le mec a pété un câble, il s’est dit " Bon bah on va jusqu’à Moscou pour se venger ?".

Poutine évidemment il n’a pas kiffé, il a dit que c’était une trahison qu’on lui plantait un poignard dans le dos… (Un peu drama queen le Vlad). Toutes les troupes, tous les hommes du groupe Wagner se sont donc mis en route vers la capitale, bien sûr, sur le chemin ils se sont pris des frappes de l’armée russes, ils ont répondu en abattant quelques hélicos et un avion. Mais avant qu’ils arrivent à Moscou pour en découdre avec Poutine… Pouf ! Un accord débarque comme par magie et c’est en fait Alexandre Loukachenko, le président Biélorusse qui a joué les médiateurs pour les calmer, les deux là. L’accord en gros c’est “Prigojine, tu rappelles tes troupes, tu les renvoies au front en Ukraine et tu viens t’installer chez moi en Biélorussie pour laisser Poutine tranquille”. En échange “Poutine, tu abandonnes toutes les charges de trahison sur Prigogine et tu le laisses tranquille".