Une cure de vitamines : c'est ce que proposent les créateurs et grandes maisons à Milan. Et on le sait, cela passe forcément par la consommation de cinq fruits et légumes par jour. A dire vrai, ce ne seront que les fruits qui s'inviteront dans votre garde-robe dès le printemps prochain, des cerises aux ananas en passant par le raisin, bien qu'ils ne soient pas toujours de saison. Chez Benetton, on compose avec des cerises, des poires et des pommes, version maxi si possible et déclinées dans des couleurs vives tandis que Roberto Cavalli fait la part belle au raisin et aux ananas, version ultra chic ou décontractée. Notons également le retour des imprimés animaliers, zèbre et léopard en tête, chez Dolce & Gabbana et Gucci, entre autres.