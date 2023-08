La migration des cigognes a commencé. Un spectacle à observer pendant quelques jours.

C’est la fin des vacances, bientôt. Et dans un mois aussi, la fin de l’été. La nature nous l’indique. L’automne approche. Les cigognes arrivées chez nous à la fin du printemps pour nicher et se reproduire ont déjà pris le chemin de l’Afrique où elles passeront l’hiver.

Plusieurs photographes se sont rencontrés, hier soir, entre Charleroi et Couvin, à Tarciennes. Une soixantaine de cigognes s’y étaient arrêtées pour se restaurer et prendre un peu de repos avant leur long voyage. Leur présence n’a pas échappé aux passionnés :"nous revenons de Vichy, avec mon mari, explique une dame qui passait par hasard. Nous rentrons à Nivelles. Je regarde toujours en l’air et j’ai toujours mon appareil photo. J’ai aperçu une cigogne sur un lampadaire et j’ai demandé à mon mari de s’arrêter". Un arrêt opportun. Une voisine le confirme : "J’habite ici à deux pas depuis 33 ans. Jamais je n’ai observé un tel rassemblement. Ce que j’aime dans la photographie animalière, c’est de ne pas troubler la tranquillité des animaux. Et là, elles ont l’air parfaitement zen. On peut s’approcher un peu, elles n’ont pas l’air dérangées".

Olivier Bourgi est photographe professionnel. Dès qu’il a eu vent d’un tel rassemblement, il a bondi dans sa voiture, armé de son télé-objectif : " c’est un ami qui m’a appelé en me disant "Oli, il y a un impressionnant rassemblement de cigognes, ici". Et c’est absolument magnifique. C’est un instant magique. On a pu tranquillement les observer qui mangeait des végétaux ou des vers. À présent, elles se reposent sur les lampadaires, le long de la N5. Il y a une superbe lune en arrière-plan. ça donne de superbes photos. La vie est belle. La nature est belle".

La migration des cigognes n’en est qu’à ses débuts, vous observez peut-être cet impressionnant volatile pas loin de chez vous ces prochains jours encore.